مقتل 40 أسيراً أوكرانياً في قصف أوكراني على سجن في "دونيتسك"

قتل 40 أسيراً أوكرانياً أسصيب 75 آخرين، اليوم الجمعة، في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ "هيمارس" أميركية الصنع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية :"تم مقتل 40 أسيراً أوكرانياً، وإصابة 75 آخرين في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ هيمارس.

وبدوره قال دانييل بيزسونوف، المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك:" إن 40 أسير حرب أوكراني على الأقل قتلوا وأصيب 130، اليوم الجمعة، عندما أصاب قصف أوكراني سجنا في بلدة أولينيفكا.

ويُشار إلى أنه سقط الجنود الأوكرانيون في الأسر بعد قتال شرس حول ميناء ماريوبول في بحر أزوف الأوكراني، حيث تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب العملاق لعدة أشهر.