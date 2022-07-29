مصرع ثمانية أشخاص في حريق في موسكو

لقي ثمانية أشخاص، فجر اليوم الجمعة، مصرعهم باندلاع حريق في مبنى في جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها: "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى".

وقالت أجهزة الإغاثة ::"إن الحريق أصاب الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من 15 طابقا وقد سيطرت عليه بسرعة، قبيل الساعة الواحدة صباحا، واستلزم الأمر إجلاء أكثر من 200 شخص".

وبدوره، قال قائد أجهزة الإغاثة في موسكو بالإنابة، أندري رومانتسيف: "منعت قضبان حديد على النوافذ السكان من الفرار، وهذا السبب الرئيسي للوفيات".

وأضاف رومانتسيف:" أن صفارات الإنذار في النزل لم تنطلق وقد لوحظت انتهاكات لقواعد السلامة خلال زيارات تفقد سابقة للمؤسسة في 2019 وفي حزيران/ يونيو الماضي".

ويُشار إلى أنه غالبا ما تشهد روسيا حرائق أو حوادث تسرب غاز قاتلة مرتبطة بالمنشآت القديمة أو بسبب الإهمال.