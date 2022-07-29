بعد ساعات من إفراج السلطة.. الاحتلال يعتقل المحرر "حمايل" من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال المحرر علاء محمد حمايل (20 عاماً) من بلدة بيتا قضاء نابلس، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجن "الجنيد" التابع للسلطة الفلسطينية.

وكانت أجهزة السلطة قد أفرجت عن المحرر حمايل، مساء أمس الخميس، بعد أن اعتقلته في 13-7-2022م، لتقوم قوات الاحتلال باقتحام منزله فجر الجمعة قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتتواصل حملة الاعتقال والملاحقة للنشطاء، سعياً وراء إخماد ثورة شباب المقاومة الشعبية في بلدة بيتا على جبل صبيح، فقد اعتقلت قوات الاحتلال حامد جاسر حمايل (22 عامآ)، كما اعتقلت أجهزة السلطة ضياء حمايل (22 عامآ) 27-7-2022م.

يذكر أن سياسة الباب الدوار وتبادل الأدوار بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة مستمرة في استهداف أبناء شعبنا ومقاومتنا، رغم المطالبات بوقف التنسيق الأمني والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا الاحتلال.