الاحتلال يعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك

عرقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وقالت مصادر مقدسية:" إن قوات الاحتلال اقامت العديد من الحواجز في أزقة البلدة القديمة، وانتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة للمسجد الأقصى المبارك.

وزحف آلاف المواطنين منذ فجر اليوم الجمعة لمدينة القدس المحتلة؛ لأداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

جدير ذكره أنه يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاعتداءت مستمرة من قبل شرطة الاحتلال، كما يدنس المستوطنون باحات الأقصى بشكل يومي في استفزاز للمسلمين.