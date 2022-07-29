قناة عبرية: "الكابينت" يعقد الأحد المقبل اجتماعاً لمناقشة تطورات حقل "كاريش"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن ما يعرف بـ"المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت" يعقد الأحد المقبل اجتماعاً له لمناقشة تطورات حقل "كاريش".

وقالت قناة "كان" العبرية: "الكابينت يعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة آخر التطورات حول حقل الغاز "كاريش" في ضوء تهديدات حزب الله".

ويُشار إلى أن الأمين العالم لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، هدد مؤخراً كيان الاحتلال من سرقة الغاز اللبناني من "حقل كاريش"، وأن "حزب الله" لن يتردد في استخدام القوة لمنع ذلك.

ويأتي ذلك في ظل التوتر السائد بين كيان الاحتلال والمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" على خلفية النزاع على حقل "كاريش" للغاز على الحدود اللبنانية.

ومن جانبه هدد وزير حرب الاحتلال بيني غانتس مؤخراً بتدمير لبنان، في أي مواجهة قادمة، في انفصال عن الواقع في ظل تزايد قوة محور المقاومة الذي على رأسه "حزب الله".