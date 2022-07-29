مفتي القدس: السبت أول أيام العام الهجري الجديد 1444

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء أمس، أن غداً السبت هو بداية العام الهجري الجديد 1444وموعد أول أيام شهر محرم في فلسطين.

وقال المفتي حسين، في تصريحات له:" أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة 1443هجري، وأن يوم غدٍ السبت 30 تموز/ يوليو الجاري هو غرة شهر محرم لعام 1444هجري".

وأوضح أن يومي تاسوعاء وعاشوراء يوافقان الأحد والإثنين 7 و8 آب/ أغسطس 2022، سائلاً الله أن يجعله عام خير وعز ونصر للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أنه يعود السبب في تسمية التاريخ الهجري بهذا الاسم إلى هجرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.