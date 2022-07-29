برلمانيون أميركيون يطالبون بلادهم بتحقيق خاص حول مقتل "أبو عاقلة"

قدّم عدد من البرلمانيّين الأميركيّين اليساريين، أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى دفع بلادهم لإجراء تحقيق خاص في مقتل الصحافيّة الفلسطينيّة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ويُشار إلى أن، هذه الخطوة لم يُعط الرئيس الأمريكي جو بايدن أيّ وعود في شأنها حتّى الآن.

وكانت قد توجّهت عائلة الشهيدة الصحافيّة في قناة "الجزيرة" والتي قُتلت برصاص جيش الاحتلال في 11 أيّار/ مايو 2022، أثناء تغطيتها عمليّة عسكريّة في جنين، إلى واشنطن هذا الأسبوع، لكنّها لم تحصل من الخارجيّة الأميركيّة على ما أرادته.

وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساريّ بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخوّل السلطات الأميركيّة إجراء تحقيقها الخاصّ لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحافيّة.

وبدوره، قال الديمقراطي، أندريه كارسن: "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنّه مسألة تتعلّق بحرّية الصّحافة وإلى تنحية السياسة "الإسرائيليّة" والفلسطينيّة جانبًا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجومٌ على الصحافة المستقلّة ومقتل واحدة من مواطنينا".

كما يعتزم كارسن تقديم نصّ يهدف إلى فرض إلزاميّة إجراء تحقيق أميركي حول أيّ صحافي أميركي يُقتل في الخارج.

والتقت عائلة الصحافيّة أبو عاقلة وزير الخارجيّة الأميركي في واشنطن، الثلاثاء، لتطلب منه محاسبة "إسرائيل"، لكنّ أنتوني بلينكن لم يلتزم فتح تحقيق مستقلّ.

كما وتوجّهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة "لإسرائيل" والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

جدير ذكره أنه كانت الخارجيّة الأميركيّة حدّدت، يوم 4 من تموز/ يوليو، استنادا إلى تحقيقات "إسرائيليّة" وفلسطينيّة، أنّ أبو عاقلة قُتلت "على الأرجح" بنيران من موقع "إسرائيليّ" دون وجود سبب للاعتقاد بأنّ مقتلها كان متعمّدًا.