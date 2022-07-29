"الجهاد الإسلامي" تدعو لأداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة

دعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة إلى أداء صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، نصرةً للأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

ويواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ138 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويشار الى ان المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل، واصل إضرابه عن الطعام بعد أن استأنفه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

جدير ذكره أن عواودة معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.

وعلق الأسير رائد ريان، أمس الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ113 يومًا، باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

ووقال نادي الأسير الفلسطيني:" أن المعتقل ريان سجّل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وبجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دورًا حاسمًا، وذلك رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفّذتها أجهزة الاحتلال بحقّه على مدار 113 يومًا، ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها، في سجن "الرملة" حيث يحتجز اليوم".

وأكدّ النادي على أنّ المعتقل ريان سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكّن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين، وكانت معركته مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداريّ حاضرة أمام الرأي العام العالمي، ولعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية اتجاه جريمة الاعتقال الإداري، جاءت نتاج لنضالات المعتقلين الإداريين.