بالصور آلاف المواطنين يلبون صلاة "فجر الشهداء" في نابلس

لبى آلاف المواطنين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فجر اليوم الجمعة، دعوات لأداء صلاة "فجر الشهداء" تيمناً بالشهيدين البطلين من نابلس عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي.

ويُشار إلى أنه جاءت هذه الدعوات إحياء لحملة "الفجر العظيم"، بعد عدة دعوات من أصدقاء الشهيدين "صبح" و"العزيزي" لأداء صلاة الفجر تيمناً بشهيدي نابلس.

وكان الشهيد "صبح" يعد من أحد المبادرين الأوائل لأداء صلاة الفجر العظيم في مدينة نابلس المحتلة.

وقد أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في مسجد النصر الذي توافد عليه المشاركون من كافة أنحاء المدينة.

وكان قد استشهد الأحد الماضي، الشهيدين عبد الرحمن صبح (29 عامًا)، ومحمد العزيزي (22 عامًا)، خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

جدير ذكره أنه انطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له.







