ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 29-7-2022، يكثر بحث المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في سوريا، وهي من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها التجار والمقبلين على الزواج بشكل كبير، ويتابع أسعار الذهب في سوريا باستمرار شريحة كبيرة من الناس،حتى زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث حتى أصبحت ترينداً مشهور على جوجل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان: ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 29-7-2022 ، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة هذه المقالة حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات صباح، اليوم الجمعة 29-7-2022.





أسعار كافة عيارات الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 233 ألفاً و698 ليرة للشراء، مقابل 235 ألفاً و937 ليرة للبيع.



سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

كذلك وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 214 ألفاً و42 ليرة للشراء، مقابل 216 ألفاً و92 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 204 آلاف و577 ليرة للشراء، مقابل 206 آلاف و537 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 175 ألفاً و456 ليرة للشراء، و177 ألفاً و137 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و280 ألفاً و323 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و350 ألفاً و75 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و638 ألفاً و73 ليرة للشراء، ومليون و653 ألفاً و767 ليرة للبيع.