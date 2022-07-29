مصرع ثمانية أشخاص في فيضانات بالولايات المتحدة الأميركية

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم، أمس الخميس، في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات هائلة، شرق ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأميركيّة.

ويُشار إلى أنه بعد هذه الفيضانات لا يزال عدد المفقودين غير معروف، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة حتّى اليوم الجمعة.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير:" هذه أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، وهي مدمّرة ومميتة".

وأضاف بشير:" أنه في الوقت الحالي، أعتقد أنّني أستطيع تأكيد ما لا يقلّ عن ثماني وفيات، لكن يبدو أنّ هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة، متوقعاً أن يكون إجماليّ عدد القتلى أكثر من عشرة".

في منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات متروكة في كلّ مكان.

وتابع بشير :"إنّه تمّ إجلاء ما "بين 20 و30" شخصًا من طريق الجوّ.

وأعلن الحاكم حال الطوارئ في عدد من المقاطعات، وتمّ نشر أربع مروحيّات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطّاطيّة، للمساعدة في عمليّات الإغاثة.

وبلغ مستوى المياه في ولاية كنتاكي حوالى 20 سنتمترًا من مياه الأمطار في غضون 24 ساعة، ويُتوقّع هطول مزيدٍ من الأمطار حتّى مساء الجمعة، وسط استمرار حال التأهّب في مواجهة الفيضانات.

وقال بشير:"إنّ عدد المفقودين غير معروف لأنّنا ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى أماكن معيّنة" بسبب التيّارات القويّة".

وأشار إلى أنّ الكثير من الناس بحاجة إلى المساعدة، قائلاً :"إن مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وسيكون هذا حدثًا لا يتطلّب شهورًا فحسب، بل ربّما سنوات، حتّى تتمكّن العائلات من إعادة البناء والتعافي".

ولفت الحاكم إلى أنّ نحو 25 ألف شخص باتوا بلا كهرباء، أمس الخميس، وبعضهم بلا مياه جارية في الولاية.