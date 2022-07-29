مصرع شاب و7 إصابات في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

لقي شاب مصرعه، وأصيب سبعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار، في مدينة "رهط" بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بمصرع الشاب وسام خليل أبو عجمي (26 عاما)، وإصابة سبعة أخرين، في جريمة إطلاق نار في مدينة رهط في منطقة النقب بالداخل المحتل..

أوضحت المصادر، أن إطلاق النار وقع خلال شجار اندلع في الحي رقم "26" في مدينة رهط بين عائلتين، الأمر الذي أسفر عن مقتل أبو عجمي، وإصابة سبعة آخرين بجراح متفاوتة.

وبدروها، قالت المصادر الطبية:" أن حالة أحد المصابين خطيرة، في حين وصفت الحالة الصحية لثلاثة آخرين - بينهم امرأة (40 عاما) - بالمتوسطة، مضيفةً أنها قدمت العلاج كذلك لمصابين بحالة طفيفة".

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل بلغت في العام الماضي؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.