ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29-7-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن، حيث أصبحت الأردن من الدول التي يكثر البحث عن أسعار الذهب فيها من قبل المتابعين والتجار والمقبلين على الزواج، ونظراً لأنه تهم أسعار الذهب شريحة كبيرة من المتابعين والتجار، فقد أصبحوا يتابعونها باستمرار سواء في الأردن أو الوطن العربي حتى أصبحت ترينداً مشهور على جوجل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان: ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29-7-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة هذه المقالة حتى النهاية,

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-7-2022، بالتزامن مع انتعاش النفيس عالميا.





سعر كافة عيارات الذهب في الأردن

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، ليصل إلى 39.71 دينار (56 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 34.74 دينار (49.00 دولارا)؛ بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 29.78 دينار (42 دولارا).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.16 دينار (32.67 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 19.85 دينار (28 دولارا)





سعر الذهب في الأردن

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن في تعاملات الأسواق المحلية 1235 دينارا (1742 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 277.94 دينار (392.01 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، واصلت أسعار الذهب مكاسبها، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.