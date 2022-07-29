طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق اليوم الجمعة

توقعت داائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 29-7-2022، أن تصل الحرارة الى ذروة إرتفاعها لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بسنة درجات مئوية. ويسود خلال النهار والظهيرة تحديداً جو شديد الحرارة في كافة المناطق مع جو حارق في المناطق الغورية. بيتما يسود جو شديد الرطوبة وشدة في الإزعاج في المناطق السهلية والساحلية . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 30-7-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية ويسود جو حار الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السعهلية والغورية. مساءاً يصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ومزعجاً في بافي المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 31-7-2022

تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بخمسة درجات مئوية . ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية. وننصح وبشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر . مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً. الرياح تكون غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 1-8-2022

لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع إستمرار تأثر فلسطين بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها . الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد اقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الإتجاه. والله تعالى أعلى وأعلم.