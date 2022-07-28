سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الجمعة 29 يوليو تموز 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، استقر سعر الدولار اليوم في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو تموز 2022، لدى البنوك وشركات الصرافة.

و يبحث الكثير من المتابعين المصريين عن أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، في السق السوداء و بنوك مصر، و لهذا يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية أسعار صرف الدولار الأمريكي و اليورو و العملات الأخرى في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 29 يوليو تموز 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، عند مستوى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع أمس.

وهبط سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي إلى نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع أمس.

فيما تباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى بنك مصر، ليسجل نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع أمس.

بينما نزل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" إلى نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.61 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع، مقابل 22.76 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي إلى 22.60 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك مصر، إلى نحو 22.60 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع أمس.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" فقد زاد إلى نحو 22.65 جنيه للشراء، و22.93 جنيه للبيع، مقابل 22.61 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

كما حافظ الريال السعودي اليوم في مصر على مستواه لدى البنك الأهلي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، عند مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

لم يتغير سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

كما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري مستقرًا عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 61.39 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، مقابل 61.40 جنيه للشراء، و61.87 جنيه للبيع أمس.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي، 59.17 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، مقابل 59.19 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع أمس.