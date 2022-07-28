بكم النهارده سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار ، وفي هذه اللحظات في صبيحة هذا اليوم فقد لاحظ فريق فلسطين اليوم نسبة عالية من الأشخاص في جميع جمهورية مصر العربية في البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر حيث تتدحرج أسعاره بين الحين والآخر وذلك لأسباب عدة سوف نتعرف عليها في هذه السطور التي يقوم الفريق يوميا في كتابتها ونشرها عبر الموقع مع توزيعها على جميع منصاته الرقمية وسوف تلاحظون الفرق بين الأسعار خلال الأيام الماضية مع السعر الجديد ولمعرفته يترتب عليكم استكمال المقالة حتى النهاية وهو التالي:

بكم النهارده سعر الذهب في مصر اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,135 شراء 1,139

عيار 22 بيع 1,040 شراء 1,044

عيار 21 بيع 993 شراء 997

عيار 18 بيع 851 شراء 855

عيار 14 بيع 662 شراء 665

عيار 12 بيع 567 شراء 570

الاونصة بيع 35,294 شراء 35,436

الجنيه الذهب بيع 7,944 شراء 7,976

الكيلو بيع 1,134,857 شراء 1,139,429

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

أما متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري فقد جاء على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,069 جنيه $56.49

سعر الذهب عيار 22 979.64 جنيه $51.78

اسعار الذهب عيار 21 935.12 جنيه $49.43

اسعار الذهب عيار 18 801.53 جنيه $42.37

سعر الذهب عيار 14 623.40 جنيه $32.95

سعر الذهب عيار 12 534.34 جنيه $28.25

سعر الذهب عيار 9 400.76 جنيه $21.18

اسعار أوقية الذهب 33,236 جنيه $1,757

اسعار جنيه الذهب 7,481 جنيه $395.45

اسعار كيلو الذهب 1,068,687 جنيه $56,492

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

في حين جاء متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 يوليو 1,057 924.83 792.70 616.54 528.46

26 يوليو 1,048 916.72 785.76 611.14 523.83

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

24 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

23 يوليو 1,051 919.75 788.35 613.15 525.56

22 يوليو 1,051 919.70 788.31 613.12 525.53

21 يوليو 1,046 915.65 784.83 610.42 523.21

20 يوليو 1,034 904.86 775.59 603.23 517.05

19 يوليو 1,042 911.73 781.48 607.81 520.98

18 يوليو 1,040 910.43 780.36 606.94 520.23

وفي ختام هذه المقالة التي ننشرها يوميا كما هو الحال اليوم مع بكم النهارده سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-7-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالدولار نتمنى ان تكون قد تعرفتهم على أسعار الذهب بجميع عيارته في الأسواق ونتمنى لكم يوما سعيدا .