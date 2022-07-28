سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 في الأردن بتعاملات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 طالع أسعار الذهب في الاردن

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، يبحث الكثير من الأردنيين عن أسعار الذهب في تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو تموز 2022، و لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في جميع الدول و بمختلف العملات، لكي يبقى متابعيها على اطلاع دائم بتحديثات أسعار الذهب في الأسواق العربية و الدولية.

أسعار الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في الأردن خلال تعاملات الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، بالتزامن مع انتعاش النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في الأردن

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم الجمعة ليصل إلى 39.71 دينار (56 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 34.74 دينار (49.00 دولارا)؛ بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 29.78 دينار (42 دولارا).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.16 دينار (32.67 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 19.85 دينار (28 دولارا).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن في تعاملات الأسواق المحلية اليوم الجمعة 1235 دينارا (1742 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 277.94 دينار (392.01 دولار).

عالميا واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.