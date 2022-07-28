راصد جوي: الطقس حار بشكل لافت يوم غدٍ الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يبقى الطقس حارًا بشكل لافت خلال نهار يوم غدٍ الجمعة.

و من المتوقع أن تصل الحرارة الى ذروة ارتفاعها غداً الجمعة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو العشرة درجات مئوية أو أقل بقليل. ويسود خلال النهار والظهيرة تحديداً جو شديد الحرارة في كافة المناطق مع جو حارق في المناطق الغورية. بينما يسود جو شديد الرطوبة وشدة في الإزعاج في المناطق السهلية والساحلية . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و يكون الجو يوم السبت حاراً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية ويسود جو حار الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية. مساءاً يصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ومزعجاً في بافي المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الاحد فيبقى الجو حاراً، و تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بخمسة درجات مئوية . ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

و ينصح خبراء الأرصاد بعدم التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر . مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً. الرياح تكون غربية

و يكون الجو يوم الاثنين القادم حاراً أيضاً، و لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر فلسطين بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها . الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد اقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الاتجاه.

و تستمر الأجواء الحارة يوم الثلاثاء، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

و يوم الأربعاء يكون الجو حاراً أيضاً، و لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو ثلاثة الى أربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب . وليلاً تتراجع الحرارة بشكل واضج ليسود طقس معتدل ولطيف ومنعش تحديداُ في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.