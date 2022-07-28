3 إصابات بينهم حرجة.. الاحتلال يحتجز مصابًا بعد إطلاق النار عليه بالقرب من حاجز حوارة في نابلس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية.

وأوضح الهلال الأحمر، أن إصابتين وصفت جراحهم بالمستقرة وثالثة خطرة، وتم نقل إإصابتين إلى مستشفى رفيديا.

وأكد أن الاحتلال يحتجز الشاب الجريح الذي وصفت جراحه بالحرجة جراء اصابته في الرقبة فيما يرفض تسليمه للهلال عند حاجز حوارة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل لأجيال: "تعاملت طواقمنا مع اصابتين بالرصاص الحي بالأرجل تم نقلهما لمستشفى رفيديا على حاجز حوارة، واصابة رفض جيش الاحتلال تسليمها وتم نقلها بواسطة الاسعاف الإسرائيلي".

وأضاف أن الجيش منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان إصابة الشاب الحرج.