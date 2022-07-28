اضبطه الآن.. أحد تردد قناة توم وجيري الجديد 2022

تردد قناة توم و جيري الجديد 2022، يعد تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 من أكثر القنوات التي يبحث عنها المواطنين على القمر الصناعي النايل سات، حيث تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن تردد قناة توم و جيري 2022، لا سيما أن القناة تعد محط اهتمام أولياء الأمور عن وسائل ترفيه آمنة و مفيدة لأطفالهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال الأخرى مثل طيور الجنة وكراميش وكارتون نتورك بالعربية، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة توم و جيري 2022:

وتحرص قناة توم وجيري على تقديم محتوى مناسب وملائم للأطفال من سن صغيرة وحتى 6 سنوات، وجاء ترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11354.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500

و اليكم تردد بعض القنوات الأخرى المتخصصة بالأطفال:

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيز الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11296.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: 3/4.

- معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة ميكي الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11528.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.