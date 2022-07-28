نشطاء يدعون للحشد في الأقصى غدا الجمعة وإثبات إسلامية القدس وعروبتها

دعا نشطاء فلسطينيون، اليوم، للمشاركة الحاشدة من كافة أبناء شعبنا في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية" بالمسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة.

بدورها دعت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا الناشطة انتصار العواودة للمشاركة الحاشدة من كافة أبناء شعبنا في فجر وجمعة “القدس عربية إسلامية”.

وقالت العواودة "إن القدس عربية واسلامية ويبقى طيفها موقد شعلة الجهاد، كيف لا وفي قلبها المسجد الأقصى أولى القبتلتين وثالث الحرمين".

وأضافت: "في القدس قد نطق الحجر والشجر أن هبوا لاغتنام أجر صلاتي الفجر والجمعة، واركبوا ركب المجاهدين بنية الرباط فيها، فمن تنسم نسيم فجرها رقّت روحه وفرحت ، ومن ارتقى شهيدا على أعتابها فقد نال المنى".

وأكدت أن في القدس رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الصلاة والرباط في الأقصى، وربوع فلسطين قاطبة تزخر برجال نذروا لله أنفسهم ومالهم لا يتوانون عن إعلانها فعلاً للعالم كله أن القدس عربية إسلامية.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني بمرابطيه ومقاوميه وكافة أحراره لن يسمحوا لسياسات فرض الواقع الاستيطاني والتهويدي بأن تمر في القدس، مضيفة: "لن نستسلم ولن نسمح بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا".

وأوضحت أنه في يوم الجمعة يتجه كل الفلسطينيين رجالا ونساءً شيبا وشبانا نحو القدس، فلا عذر لمتخلف عن ركب المصلين المرابطين، إلا لمن يمنعه الاحتلال من دخول القدس.

ووجهت الرسالة لأهلنا داخل القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 للتوجه لصلاة الجمعة في الأقصى.

وانطلقت دعوات مقدسية وفلسطينية، للمشاركة الواسعة والنفير الحاشد في فجر وجمعة “القدس عربية إسلامية” بالمسجد الأقصى المبارك، غدا الجمعة.

وأكد نشطاء على أهمية النفير للمسجد الأقصى في فجر وجمعة “القدس عربية إسلامية”، وذلك للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين ومحاولاتهم الحثيثة في تهويد المقدسات الإسلامية.