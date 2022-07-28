الخارجية تدين قرار الاحتلال في سحب ترخيص مدارس بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الاستعماري العنصري بسحب ترخيص مدارس الإيمان والمدرسة الإبراهيمية في القدس الشرقية المحتلة على طريق إغلاقها بحجج وذرائع واهية.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، أن القرار جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية الاستعمارية على المواطنين المقدسيين، وحلقة جديدة من حلقات ضم القدس ومحاربة الرواية الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومحاولة للسيطرة على الوعي الجمعي للمقدسيين وأجيالهم المتعاقبة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا القرار التعسفي، مطالبةً المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" باتخاذ ما يلزم من إجراءات، والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا.

ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تراخيص عدد من المدارس الفلسطينية بمدينة القدس. ويشمل قرار الإغلاق، ستة مدارس، بدعوى ممارسة التحريض ضد إسرائيل والجيش في الكتب المدرسية.