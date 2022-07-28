من هي سهام موشية التي قذفت أهل الجنوب.. تفاصيل قصة هاشتاق سهام تقذف هل الجنوب على تويتر في السعودية

من هي سهام موشية التي قذفت أهل الجنوب وتفاصيل قصة هاشتاق سهام تقذف هل الجنوب على تويتر في السعودية ، وبسبب الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الوسم في جميع محافظات المملكة اليوم الخميس الموافق 28-7-2022 بسبب قصتها التي سنتعرف عليها في هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم الاخباري حيث وضعنا لكم التفاصيل كما وضعنا لكم بعض من تغريدات المواطنين عليها حيث حصد الوسم الذي وصل إلى قائمة التريند أكثر من ألفي تغريدية حتى كتابة هذه السطور وهو على النحو التالي:

تفاصيل هاشتاق سهام تقذف هل الجنوب

ولقد وضعنا لكم الإجابة حول تفاصيل قصة هاشتاق سهام تقذف هل الجنوب وهي على النحو التالي إذ سهام تتهم أهل الجنوب بالشذوذ الجنسي، تتهمهم بأنهم كانوا يعاشرون الضيوف وينجبون بدوان زواج، حلالاه من يحشرها مع مجموعة حوثيين في غرفة مغلقة عشان تعرف التنوع البيئي على أصوله.

قصة وسم سهام تقذف هل الجنوب

ريان علق : ليش الكذب والتدليس والانحطاط ... لانعرف عن اهل الجنوب الا الخير والشهامة والكرم والشجاعة، ونسائهم محترمات طيبات مثل كل باقي المملكة ورجالهم اهل نخوة وغيرة غيرة ..اما لغت الست ذي او الولد لغة فتنة وتحريض".

عدي كتب : "لاحول ولا قوة الا بالله من جهل بعض البشر يتكلم في الناس والله بهم خبير حسبي الله ونعم الوكيل اهل الجنوب من اكرم وافضل وأطيب الناس رجالهم ونسائهم ما شفنا منهم غير الكرم والجود والطيب والاحترام الله يبارك فيهم ونعم فيهم وانا شهد".

العدناني علق على هاشتاق سهام تقذف هل الجنوب : " أهل الجنوب غالبيتهم قبايل عريقة أصيلة أهل شيم وكرم وحمية، ولا ينتقصهم ويسبهم إلا الناقص والحثالة والساقط إللي يتوهم إنه بيرتقي إذا سبهم لكن هيهات يا ن…ف ال…لب ".

من هي سهام موشية التي قذفت أهل الجنوب

خليل كتب : اقول في ردي على هذه الجاهلة اهل الجنوب منهم قبيلة الازد التي منها الأوس و الخزرج ( الأنصار ) و منهم الغساسنة ملوك الشام في الجاهلية و منهم المناذرة ملوك العراق فالجاهلية و أزد السراة الذين يسكنون في جنوب المملكة هم من أشد القبائل في البأس و الكرم و تحياتي .

عوض الزبيدي كتب : "ما يسب القوم إلا ارذل وأقذر القوم وهذي عقدة النقص جعلتها تتطاول على الناس وبإذن الله سيتم معاقبتها في الدنيا والآخرة "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

أحمد كتب :والله الواحد ما يعرف شيقول ..أهل الجنوب والسعودية كلها لكم الحشيمة والكرامة وما نرضى على هالكلام اللي انقال فيكم وحسبي الله ونعم الوكيل على هالاشكال.

أبو اصيل العتيبي كتب : " ياللي تسبين الجنوب مانتي بحول اهل الجنوب يا جاهلة ما تعرفين..........الذيب من طير الحمام انتي ليا هالحين تلعب فيــك صلفات الهـــــبوب واهل الجنوب بمجادهم وافعالهم وصلوا الغمــام".

مشاعل العنزي : " والله ناس وقبايل ونسوان تخسين وتعقبين تطولين لو أظفر منهم وكلهم تاج على راسك وبإذن الله ذنوبهم برقبتك وشرفك ليوم الدين"، أما حساب وطني : الجنوب مصطلح حديث يُطلق على ٤ مناطق في السعودية دائمًا ماتُسقِط عليه الحثالات أمثال هذه بالكثير من الالفاظ النابية والقذف والاقاويل الكاذبة فهنيئًا لها ولأمثالها بالوقوف أمام الله واقتصاص الملايين من سكان هذه المناطق منهم".

طيب ليش قفلتي حسابك يا ضفعة الفسويات مابعد شفتي شي .. اول واحد بيسحب عليك اللي كان يعلمك وش تقولين🙂



كفو يا #قناص صح لسانك



#سهام_تقذف_اهل_الجنوب pic.twitter.com/RHecxAnCsb — azah (@fhsg23) July 28, 2022

حساب داوود علق وسم سهام تقذف هل الجنوب : "يجب حذف الكتاب ومحاسبة من رخص لمثل هذه الكتب التي تشوه سمعة البلد وسمعة شريحة كبيرة دون وجه حق ولا تمت للحقيقة لا من قريب ولا بعيد حتى بالجاهلية يستقبحون هذا الفعل المشين فكيف وهم مسلمون؟!والضرب بيد من حديد من تسول له نفسه زعزعة لحمة البلد".