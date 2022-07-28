مختص بالشأن التربوي يتحدث عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 في فلسطين

استبعد المختص بالشأن التربوي، أ. محمد الحطاب أن تتكرر معدلات السنة الماضية في الثانوية العامة لهذا العام 2022.

و حول توقعاته حول نسب النجاح في الثانوية لهذا العام 2022، منذ عام 2015 حتى 2021 ارتفعت نسبة النجاح 10%،مستبعدا ان تعود نسب النجاح الى المعدلات السابقة.

و في استعراضه لنسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الأربعة الماضية، قال الحطاب إنه في عام 2018 بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 66.6 منها 82.4 الفرع العلمي و 61.2 الفرع الأدبي.

أما في العام 2019 فقد بلغت نسبة النجاح69.3 منها 83.6 الفرع العلمي و 64.4 الفرع الأدبي

و في عام 2020، عام كورونا فقد بلغت نسبة النجاح 71.3 منها 85.9 الفرع العلمي و 65.4 الفرع الادبي.

و بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة عام 2021 نسبة 71.3، 85.6 العلمي و 65.2 الفرع الادبي.

و حول توقعاته لاحتمال تكرار المعدلات العام السابق، استبعد ان تتكرر معدلات العام السابق هذا العام لعدة عوامل من بينها عدم وجود الرزم التعليمية، و عودة المنهاج الطبيعي لما كان عليه، بالإضافة لعدم وجود أسئلة اختيارية.

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 فلسطين. في صباح يوم السبت القادم، الموافق اليوم الثلاثون من شهر يوليو، وسيتم ذلك في كافة محافظات فلسطين.

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، منهم 39 ألفًا ذكورًا، و48 ألفًا إناثًا، موزعون على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة للعام الجاري 2022.