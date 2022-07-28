"الجهاد الإسلامي" تبارك انتصار الأسير رائد ريان في معركة الاضراب عن الطعام

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الانتصار الذي حققه الأسير المناضل رائد ريان من مدينة القدس المحتلة، والذي خاض معركة الإضراب عن الطعام لمدة 113 يوماً، سطر خلالها أروع ملاحم الصبر والصمود والتضحية لانتزاع حريته وكرامته.

وقالت حركة الجهاد- في تصريح صحفي- "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، نبارك لشعبنا الفلسطيني هذا الانتصار الكبير، ونهنئ الأسير رائد ريان وعائلته الصابرة، بهذه الفرحة التي تحققت بفضل صبرهم وتضامن جماهير شعبنا ووقفتهم الشجاعة".

وأكدت الحركة، أن هذا الانتصار الجديد للأسير رائد ريان، يثبت مجدداً قدرة وعزيمة وإرادة أسرانا على الانتصار في معاركهم، بانتظار النصر الموعود للمجاهد خليل عواودة الذي يواصل معركته لانتزاع حريته.

وترسل التحيّة الفخر والإجلال للأسرى الأبطال الذين يستمرون في مواجهة صلف السجَّان وجبروته، ونؤكد أن هذا العدوان المستمر بحق الأسرى الأبطال، يستوجب العمل الجاد من أجل تحريرهم، كواجب وطني وقضية إنسانية عادلة.

وحييت وسائل الإعلام وكل الجهود والفعاليات التضامنية مع قضية الأسرى والمضربين عن الطعام، والمدافعة عنهم بكل الطرق السياسية والقانونية، لفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال المجرم بحقهم.

وعلق الأسير رائد ريان، اليوم، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ113 يومًا، باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.