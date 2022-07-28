بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر الآن على يلا شوت وكورة لايف بدون تقطيع HD اليوم .. بث مباشر الزمالك ويوتشر على اون تايم سبورت

بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر الان على يلا شوت وكورة لايف بدون تقطيع HD اليوم الخميس 28-7-2022 ويبحث مئات الالاف من المتابعين للدوري المصري الممتاز عن رابط البث المباشر ماتش الزمالك ضد فيوتشر والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع 27 من عمر مسابقة الدوري المصري 2021-2022 حيث بدأ الجمهور من داخل مصر وخارجها بالاستعداد الكبير في مشاهدة هذه المباراة النارية التي من المتوقع ان تسجل اجمل المفاجآت خلال الشوطين وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي نبدأ في بدايتها عن موعد العرض والتشكيلة وتردد القناة الناقلة حيث نؤكد لكم إلى أنكم سوف تشاهدون مباراة الزمالك بث مباشر اليوم بكل اريحية تامة والان بات بإمكانكم المتابعة حتى النهاية وهي على الشكل التالي:

بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر على يلا شوت

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ستنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر على ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام كما ونشير لكم إلى أن فريق الجيش الأبيض يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، جمعها من خوض 26 لقاء تمكن من الفوز في 19 وتعادل بـ3 مباريات وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات ، ونواصل معكم تقديم المعلومات حيث عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب ستنطلق المباراة الأكبر محليا .

وكذلك في تمام الساعة التاسعة في توقيت والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية وقطر وفي تمام الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات ، وفيما يلي تكملة باقي المقالة .

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ونواصل معكم تقديم المعلومات في مقالتنا التي نتناول فيها بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر على يلا شوت والان سوف نتعرف سويا على تشكيلة فريق الزمالك ، ويأتي في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم، وفي خط الدفاع: محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎كما ونكمل معكم تشكيلة فريق الجيش الأبيض إذ يأتي خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما ” – محمود عبدالرازق شيكابالا – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو. أما في خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار ونلفت إلى حضراتكم إلى أنه كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفي المباراة التي سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس ، وفيما تشكيلة فريق فيوتشر وهو على النحو التالي:

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وبعد أن تعرفنا على تشكيلة فريق الزمالك ، الان سنتعرف أيضا في المقال حول بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر على يلا شوت ، وعن تشكيلة فريق فيوتشر وتضم التشكيلة الآتية : محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد.

محمد الحنفي حكماً لمباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري، ويعاونة محمود بسيوني حكماً لتقنية الفيديو pic.twitter.com/AbP5odL5xj — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) July 27, 2022

أما في خط الهجوم في فريق فيوتشر فيضم كلا من : عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف ، والان مع تردد القناة الناقلة وهو الآتي :

وقبل أن نبدأ في التردد ، فقد وضعنا لكم معلومات فيوتشر قبل مواجهته الليلة مع الزمالك ، إذ بينما يدخل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى.

ونشير لكم إلى أن فريق فيوتشر الذي يطمح تحقيق الفوز الكبير في مباراته أمام الزمالك من أجل تحسين مكانته في الدوري المصري الممتاز إذ سجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر ، وفيما يلي تردد القناة الناقلة .

مباراة الزمالك وفيوتشر مباشر على قناة أون تايم سبورت

وفي نهاية المقالة التي قدمنها فيها بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر الان على يلا شوت وكورة لايف بدون تقطيع HD وضعنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات حيث ستقوم بعرض ماتش الزمالك بث مباشر اليوم ، وهو الآتي :القمر التردد FEC/SR الجودة، سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD، سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD..