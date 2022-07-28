الرئيس الصيني لبادين: من يلعب بالنار في تايوان ستحرقه

أفاد التلفزيون الصيني، اليوم الخميس، بأن الرئيس الصيني شي جين بين أبلغ الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ في اتصال هاتفي، أن "من يلعب بالنار ستحرقه" فيما يتعلق بقضية تايوان.

وذكر التلفزيون، أن الرئيس الصيني، قال في المحادثة "نأمل أن تفهم الولايات المتحدة ذلك"

وأكد الرئيس شي جين بينغ، ضرورة الحفاظ على الاتصالات بين الجانبين الأمريكي والصيني.

كما وأبلغ بايدن أن تصنيف بيجين خصما هو سوء تقدير للعلاقات الصينية الأمريكية.

وتشهد الصين وتايوان توترًا كبيرًا تصاعد خلال الفترة الماضية وهو عداء تاريخي، حيث تعد بكين، أن جزيرة تايوان الذي كانت قد أعلنت استقلاها جزء من أراضيها وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وتقوم بدعم الجزيرة بالسلاح.