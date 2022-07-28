قرار روسي يقضي باستمرار إغلاق الوكالة اليهودية

قضت محكمة روسية في العاصمة "موسكو"، اليوم الخميس، برد طلب قدمه طاقم محامين إسرائيلي يطالب بإغلاق قرار إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن المحكمة الروسية عقدت اليوم جلسة تمهيدية، دون اتخاذ قرار حاسم فيها بشأن الموضوع.

وقالت: "إن قاضية المحكمة قررت تحديد جلسة أخرى في التاسع عشر من أغسطس/ آب المقبل، ويتوقع أن تتناول المحكمة القضية موضوعًا وليس شكلًا".

ونقلت الهيئة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: "إن اجتماعا سيعقد في وقت لاحق الخميس بين كبار موظفي وزارة العدل الروسية ووفد رجال القانون الإسرائيليين".

والأربعاء، وصلت بعثة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى موسكو للبحث مع مسؤولي الحكومة الروسية في إيجاد حل يتيح مواصلة عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

والأسبوع الماضي، حذر رئيس وزراء الاحتلال "يائير لابيد" من مغبة الانعكاسات السلبية على العلاقات بين الدولتين في حال وقف نشاط الوكالة اليهودية.

يذكر أن الوكالة اليهودية هي المسؤولة عن عمليات هجرة اليهود من روسيا للكيان، ويُعتقد أن قرار إغلاقها يأتي ردًا على الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا وخاصة موقف لبيد العدائي ضد روسيا.