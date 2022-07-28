عائلة الأسير عماد الدين أبو الهيجا تناشد لتوفير علاجه في سجون الاحتلال

طالبت عائلة الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجاء، من سكان مخيم جنين بتوفير علاج فوري لنجلها المعتقل إداريا منذ خمسة شهور لدى الاحتلال في سجن مجدو.

وأشارت العائلة إلى أن نجلها عماد الدين يعاني من آلام شديدة في يده اليمنى وظهره ووسط آلام شديدة في الرأس، وتماطل إدارة سجن مجدو في علاجه.

وأوضحت أن نجلها يعاني منذ شهر من وجع دائم في رأسه وصداع شديد، ودون أي تقييم مما يسمى طبيب السجن.

ودعت العائلة المؤسسات الحقوقية والطيبة المختصة بمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى لمتابعه علاجه وتوفير العلاج الملائم لنجلها.

وأكدت أن الأسير يعاني شأنه شأن آلاف الأسرى في سجون الاحتلال من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى كسياسة ممنهجة لكسر إرادتهم وتحطيمهم نفسيا.

والأسير عماد الدين أبو الهيجا متزوج وله أربعة أطفال، واعتقل سابقا حوالي 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لتحقيقات عسكرية وتعذيب وشبح طويل.

كما عانى عماد الدين من الاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة التي اعتقلته سابقا لمدة عامين تقريبا.

ونفذت قوات الاحتلال في الأول من شهر مارس آذار عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين اعتقلت خلالها الأسير أبو الهيجا، فيما دارت مواجهات واشتباكات مسلحة أدت إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين.

والأسير عماد الدين هو نجل القيادي في حركة "حماس" الأسير جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً)، أحد قادة معركة مخيم جنين، وشقيقه الأسير عاصم معتقل إداري أيضا.