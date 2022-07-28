الأمم المتحدة: السماح بتصدير 23 طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، فيرا سونغوي، اليوم الخميس، أن صفقة الحبوب التي تم إبرامها مؤخرا ستسمح بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من أراضي أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.

وقالت سونغوي – في تصريح صحفي - "نتحدث عن 23 مليون طن (من الحبوب) ستعود للسوق"، معبرتةً عن أملها في أن يساهم ذلك في خفض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا مؤخرا اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المخطط أن يتم تصدير هذه الحبوب - وفق الاتفاقية- من ثلاثة موانئ وهي: أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.

وسيتم تفتيش سفن شحن الحبوب بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.