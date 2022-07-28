أسماء أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة

أعلن الأزهر الشريف، في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين الأدبي والعلمي لعام 2022 على مستوى قطاع غزة.

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي:

المركز الأول: الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي – معهد غزة بنسبة 95.93%

المركز الثاني: الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل - معهد خانيونس بنسبة 92.71%

المركز الثالث: الطالب محمد رمضان حسن الزدودي – معهد غزة بنسبة 92.2%

المركز الرابع: الطالب نادي محمد أحمد شعبان – معهد الشمال بنسبة 91.86%

المركز الرابع مكرر: الطالبة ليلى نائل محمد أبو جاسر - معهد الشمال بنسبة 91.86%

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:

المركز الأول: الطالبة أسيل رائد جمعة بدران – معهد الشمال بنسبة 95.8%

المركز الثاني: الطالبة رواء أسعد سعدي صيام – معهد غزة بنسبة 94.77%

المركز الثالث: الطالب كريم محمد عوني أبو زيد – معهد غزة بنسبة 94.62%

المركز الرابع: الطالب حمزة جميل محمد نصر الله – معهد الشمال 93.8%

المركز الخامس: الطالب عدي رامي صقر الحرازين – معهد غزة بنسبة 92.77%

ألف مبارك لجميع الطلاب الناجحين



