أسماء أوائل الثانوية العامة في المعهد الأزهري بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:22 م
28 يوليو 2022
ثانوية عامة
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أعلن الأزهر الشريف، في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالفرعين الأدبي والعلمي لعام 2022 على مستوى قطاع غزة.

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع الأدبي:

المركز الأول: الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي – معهد غزة بنسبة 95.93%

المركز الثاني: الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل - معهد خانيونس بنسبة 92.71%

المركز الثالث: الطالب محمد رمضان حسن الزدودي – معهد غزة بنسبة 92.2%

المركز الرابع: الطالب نادي محمد أحمد شعبان – معهد الشمال بنسبة 91.86%

المركز الرابع مكرر: الطالبة ليلى نائل محمد أبو جاسر - معهد الشمال بنسبة 91.86%

أوائل الثانوية الأزهرية الفرع العلمي:

المركز الأول: الطالبة أسيل رائد جمعة بدران – معهد الشمال بنسبة 95.8%

المركز الثاني: الطالبة رواء أسعد سعدي صيام – معهد غزة بنسبة 94.77%

المركز الثالث: الطالب كريم محمد عوني أبو زيد – معهد غزة بنسبة 94.62%

المركز الرابع: الطالب حمزة جميل محمد نصر الله – معهد الشمال 93.8%

المركز الخامس: الطالب عدي رامي صقر الحرازين – معهد غزة بنسبة 92.77%

ألف مبارك لجميع الطلاب الناجحين

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