بينهم إصابتين حرجة.. إصابة سبعة سياح "إسرائيليين" في حادث سير في سيناء
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:15 م
28 يوليو 2022
أصيب سبعة سياح "إسرائيليين" بينهم حالتين حرجة، مساء اليوم الخميس، في حادث سير وقع في مدينة نويبع في سيناء شمال مصر.
وقالت القناة 12 العبرية:" إنه أصيب 7 سياح "إسرائيليين" في حادث سير في سيناء، وأن حالة اثنين من المصابين حرجة للغاية بينما حالة الإصابات الأخرى متوسطة.
وأوضحت القناة العبرية، أن مروحية تابعة للجيش الاحتلال هرعت باتجاه الحدود مع مصر لإجلاء الجرحى باتجاه "إسرائيل".
وأشارت إلى أن الطائرة ستنتظر عند معبر طابا إلى حين إجلاء الجرحى من حادث السير ونقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.