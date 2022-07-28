رئيس نادي الأسير يكشف تفاصيل الاتفاق الذي تم مع الأسير رائد ريان

كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي بموجبه علق الأسير ريان إضربه عن الطعام يقضي بالإفراج عن الأسير رائد ريان مع انتهاء مدة الاعتقال الإداري الحالي.

وقال فارس خلال تصريحات لـ "قناة فلسطين اليوم" الفضائية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية :" سيفرج عن الأسير رائد ريان في الأول من نوفمبر القادم وهناك احتمالية لأن يمدد اعتقاله شهرين ولكن هذا الأمر مستبعد إلى حدٍ ما".

وأضاف فارس:" الضامن للاتفاق الذي جرى مع الأسير ريان هم ممثلو الأسرى في سجون ريمون وعوفر والنقب".

وتابع قائلاً: "انتصار الأسير ريان هو انتصار للإرادة وهو نتاج لتحذيرات الأسرى لإدارة سجون الاحتلال".

وكان قد علق الأسير رائد ريان، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ113 يومًا، باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني :"أن المعتقل ريان سجّل انتصارًا جديدًا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وبجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دورًا حاسمًا، وذلك رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفّذتها أجهزة الاحتلال بحقّه على مدار 113 يومًا، ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها، في سجن "الرملة" حيث يحتجز اليوم.

وأكدّ النادي على أنّ المعتقل ريان سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكّن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين، وكانت معركته مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداريّ حاضرة أمام الرأي العام العالمي، ولعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية اتجاه جريمة الاعتقال الإداري، جاءت نتاج لنضالات المعتقلين الإداريين.

ويشار إلى أن الأسير ريان معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.