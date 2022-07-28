بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة االزمالك وفيوتشر، والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم الخميس، فضلاً عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر وكذلك تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الأهلي مساء اليوم.

بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم

ووفي مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فيوتشر مساء اليوم في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام مباراة الزمالك أمام فيوتشر على أرضية استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة الأكبر محليًا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، جمعها من خوض 26 لقاء تمكن من الفوز في 19 وتعادل بـ3 مباريات وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم

وفي اطار مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الخميس فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق الزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الحالي 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الزمالك ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، خاصة بعد فوزه على الأهلي في نهائي كأس مصر، لذلك قررنا في مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر اليوم يلا شوت

يخوض الزمالك مباراة اليوم من مباريات الاقتراب من حسم الدورى وهى مواجهة فيوتشر فى الجولة الـ 27 من مسابقة الدورى على ملعب استاد السلام

ويسعى الزمالك صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة للفوز من أجل مواصلة الزحف نحو الحفاظ على الدرع فى ظل التفوق على منافسيه فى النقاط بغض النظر عن اى مؤجلات خاصة للأهلى

ومن المنتظر أن يدفع فيريرا اليوم بالتشكيل الأتى وفقا للمعطيات الأخيرة: محمد عواد فى حراسة المرمى- خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمجيد – محمود الونش – حمزة المثلوثي- خط الوسط: محمد عبد الغنى - امام عاشور-خط الوسط الهجومى، سيد نيمار - شيكابالا - أحمد السيد زيزو - ورأس حربة وحيد، التونسى سيف الدين الجزيرى

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الخميس

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

تردد قناة أون تايم سبورت 2022 الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

ويعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية وقناة ONTIME SPORTS 3 تهتم بجميع أنواع الرياضة، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى، ولهذا السبب نالت على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، كما وتعد قناة اون تايم سبورت 3، واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الآن، وهي مصممة لتضم مجموعة من البرامج المتميزة التي تغطي باحتراف أهم الموضوعات والأخبار الرياضية من قبل مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

محمد عواد فى حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمجيد – محمود الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغنى - امام عاشور

خط الوسط الهجومى، سيد نيمار - شيكابالا - أحمد السيد زيزو

ورأس حربة وحيد، التونسى سيف الدين الجزيرى

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 مباراة الزمالك

وضمن مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم، يمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ويمكن من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وأوضحت التدريبات الختامية لنادي الزمالك ملامح تشكيل الأبيض في مباراته أمام فيوتشر، في ظل حالة النشوة التي لدى لاعبي القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبد المجيد- محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد نيمار- محمد عبد الغني- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وهناك احتمالية باستمرار إسلام جابر في وسط الملعب على أن يكون إمام عاشور هو من سيقود مركز الجناح الأيسر والحفاظ على شيكابالا كورقة رابحة على دكة البدلاء.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم متربعاً على قمة جدول الدوري العام برصيد 60 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 أخرى، وأحرز لاعبو الزمالك 46 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 25 هدفاً أخر، بينما يدخل فريق فيوتشر اللقاء محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم

تشكيل فيوتشرالمتوقع أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد، الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.

اتحاد الكرة يؤكد وجود حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري #أخبار_ONTime pic.twitter.com/jVyAm7dojd — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 28, 2022

الزمالك وفيوتشر بث مباشر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مباراة الغد بين الزمالك وفيوتشر فى الجولة الـ 27 من الدورى على ملعب استاد السلام

لجنة الحكام قررت إسناد المباراة القوية للزمالك الى الحكم محمد الحنفى يعاونه كلًا من أحمد حسام وأحمد توفيق فيما سيكون السيد منير حكمًا رابعًا ومحمود بسيوني حكمًا للفيديو وسيُساعده هاني عبدالفتاح.





والمباراة سوف تقام مساء اليوم على ملعب استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة مساء وفقا لبيان اتحاد الكرة بشأن حكام المباراة

ويدخل الزمالك المباراة متصدرا للمسابقة برصيد 60 نقطة من 26 مباراة وخلفه بيراميدز ثانيا برصيد 59 نقطة من 27 مباراة عقب فوزه اليوم على البنك الأهلى بهدف للاشئ

تردد قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الخميس

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD