بالفيديو أمطار غزيرة في مناطق عدة في الإمارات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:46 م
28 يوليو 2022
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شهدت العديد من مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاربعاء، سقوط أمطار غزيرة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن الأمطار  أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي.

وأوضح المركز، أن الأمطار الغزيرة أغلقت بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

وسجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وام الغاف 77.9ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

جريان وادي البثنة على طريق #الفجيرة جراء هطول #الأمطار
#امطار_الخير #امطار_الامارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QIeUho4pJt

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2022

وتشير إحصائيات المركز الوطني إلى أن أعلى كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الامارات كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع  175.6ملم. 

وحذر المركز المواطنين، من الأمطار الغزيرة، داعياً لتوخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياة.

ويُشار إلى أنه تشهد الامارات حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى، اليوم الخميس، نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، عملا على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة من البلاد.

 

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