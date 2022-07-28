روسيا تدمر قاعدة عسكرية قرب كييف

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئياً.

وقال مسؤول عسكري أوكراني أوليكسي جروموف:" إنه قرابة الساعة الخامسة صباحاً (02,00 ت غ) شن الجيش الروسي هجوماً بإطلاق ستة صواريخ كروز من نوع "كاليبر" على وحدة عسكرية في ليوتيج في منطقة كييف".

وذكر جروموف :"أنّ مبنى في القاعدة دُمِّر وأصيب اثنان آخران، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ الستة".

وأشار إلى أنه جرى إطلاق صواريخ الكروز من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لها عام 2014.

وأكد جروموف، أن القوات الروسية تواصل محاولة التقدم قرب سيفرسك وباخموت، في منطقة دونباس الصناعية التي تهدف موسكو إلى احتلالها.

ولفت المسؤول الأوكراني إلى أن الوضع هناك "صعب ولكنه تحت السيطرة الكاملة"، على حد قوله.