رابط نتيجة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية 2022، يبحث الكثير من الطلاب في مصر وفلسطين عن نتائج الثانوية العامة بالمعاهد الأزهرية، بعد المؤتمر الذي عقده الأزهر الشريف لاعلان النتائج حي أعلن عن أسماء الطلاب الأوائل، ومع زيادة البحث من قب المتابعين عن نتائج الثانوية العامة الأزهرية عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان:رابط نتيجة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية 2022، ولمعرفة النتائج تابع المقال للنهاية.

نتيجة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية 2022

وعقد الأزهر الشريف، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية 2022

وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالي

رابط نتيجة الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية 2022

تهنئة أوائل الطلاب

وكان قد أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، امس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م.

وكان قد أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، امس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م.

وأشاد الإمام الأكبر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها.

الحاصدين المركز الأول في الثانوية

وحصلت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع (٦٢٢) درجة بنسبة (٩٨.٧٣٪؜)، كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع (٦٤٩) درجة بنسبة (٩٩.٨٥٪؜).

وحصلت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (٦١٧) درجة بنسبة (٩٧.٩٤٪؜)، كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (٦٢٠) درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

نقل مباشر لنائد الثانوية العامة الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويُشار إلى أنه اختتم طلاب الثانوية الأزهرية امتحاناتهم يوم الخميس 7 يوليو، بعد أن أدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.