ما قصة صورة الفنان المصري بيومي فؤاد داخل المستشفى-تفاصيل صورة بيومي فؤاد داخل المستشفى، اثارت صورة الممثل المصري القدير بيومي فؤاد وفي داخل المستشفي وجسمه بالكامل بالجبس، ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث وابرزها قوقل، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في التواصل الاجتماعي في مصر، الأمر الذي فرض تساؤلات عديدة وكثيرة من قبل نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محب الفنان المصري بيومي فواد الذي تخرج من تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح. كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج. عمل في مجال الإعلانات أولاً، لذلك وحرصا من طاقمها الدائم في مواكبة عمليات البحث التي تجرى وضعنا لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وتفاصيل صورة بيومي فؤاد داخل المستشفي.

تفاصيل صورة بيومي فؤاد داخل المستشفى

نشر الفنان سعد الصغير صورة للفنان بيومي فؤاد وهو يرقد علي السرير في المستشفى وجسده ملئ بالكسور، من مشهد بأحد المسلسلات.

وداعب سعد بيومي فؤاد ، التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به قائلا:" ياجدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي مانتا متعود ياصاحبي بس انا باخد نفسي شويه ".

وتابع:" معلومه مشهد في مسلسل لكن ده كان حال ناس كتيره في سنين فاتت وجايه ان شاء الله".





ما قصة صورة الفنان المصري بيومي فؤاد داخل المستشفى

وضمن مقالناما قصة صورة الفنان المصري بيومي فؤاد داخل المستشفى-تفاصيل صورة بيومي فؤاد داخل المستشفى، وعلي جانب آخر بدأ صناع فيلم "سنة أولى خطف" لـ بيومى فؤاد تصوير المشاهد الأولى داخل فيلا على طريق إسكندرية الصحراوي، ومن المقرر أن يتم استئناف عمليات التصوير خلال الأسبوع المقبل، وذلك في العديد من المناطق منها بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند بالإضافة إلى قرية سياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتدورأحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.





يشار إلى ان فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.

سعد الصغير ينشر صورة لـ بيومى فؤاد داخل المستشفى

تصدر الفنان بيومي فؤاد محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما نشر الفنان سعد الصغير صورة له أثناء تواجده فى المستشفى "متجبس"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق سعد الصغير على الصورة، قائلا: “ياجدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي مانت متعود يا صاحبي بس انا بخض نفسي شوية.. معلومة مشهد في مسلسل.. لكن ده كان حال ناس كتيرة في سنين فاتت وجاية إن شاء الله”.

سبب صورة بيومي فؤاد داخل المستشفي