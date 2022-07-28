رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444، وبعد اقتراب رأس السنة الهجرية، يبحث الملايين من الأشخاص في كافة الدول العربية والاسلامية، عن رسائل التهنئة بالسنة الهجرية 1444، ونظراً لأن هذه الرسائل تحتوي على تفيض بمشاعر الخير والبركة لتهنئة الأهل والأحبّة في كلّ مكان بالعام الجديد، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل قررنا في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن نقدم مقالة بعنوان: رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444، ولمعرفة هذه العبارات تابع المقال حتى النهاية.

رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444

وفيما يلي وضعنا لكم في فريق "فلسطين اليوم" اجمل رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444 الجديد للعام الهجري وهو على النحو التالي:

أولا: بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، نُبارك للأهل والأحبّة في كلّ مكان، ونسأل الله أن تكون سنة الخير على جميع شعوب العالم الإسلامي، كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب.

ثانياً: اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

ثالثا: اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.





رسائل تهنئة السنة الهجرية 1444

- اللهم مع نفحات العام الجديد، نسألك أن تُجدد الشّغف في أرواحنا إلى طاعتك، إلى الأعمال الصّالحة التي تُرضيك عنّا يا ربّ العرش العظيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

- باسمي المُتواضع أحمل أطيب التهاني على قبي، وأمضي بها إلى جميع النّاشطين والأحبّة في عالم تويتر، وفي جميع الأماكن، سائلًا المولى أن تدوم علينا وعليكم تلك الفرحة.

- اللهم يا ربّ العرش العظيم، أص2لح حالي وحال أخوتي في كلّ مكان بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، واجعلنا فيها من الغانمين الفائزين بالطّاعات النّاجين من الذّنوب والزّلات.

- اللهم يا ربّ العرش العظيم أسألك مع مطلع السنة الهجريّة الجديدة أن تحفظنا بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تُظللنا بالرحمات التي لا تنقطع، اللهم بارك لي وللأهل والأحبة في تلك المناسبة الطّيبة.





رسائل التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة 1444

- اللهم قد أقبلت علينا السنة الهجريّة الجديدة، ولا نعلم أقبلتنا في سنوات ماضية أم كنّا فيها من الغافلين، نسألك يا رب أن ترحمنا وأن تجعل لنا فيهلا نصيبًا من الطّاعات.

- مع بداية العام الهجري الجديد اجعل البسمة شعارك، والتفاؤل خارطة طريقك، والحب أسلوبك، وأعلنها بداية جديدة، وثورة على الماضي وما فيه.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

- بالعام الهجري الجديد 1444 أهنيك، عسى الله يعيده علي وعليك، ويحفظك ويحفظ كل غواليك.

- مع حلول العام الهجري الجديد نستودعك اللهم أيامنا فاجعل لنا فيها من الخير ما ترضاه لنا، وأبعد عنا الشر والضرر فيها.