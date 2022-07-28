زياش يقترب من مغادرة تشيلسي.. فما هي وجهته؟

أفادت صحف أجنبية، بأن النجم المغربي، حكيم زياش، اقترب من الرحيل عن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي لصالح آيه سي ميلان الإيطالي.

وكان قد ضم "البلوز" مهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، هذا الصيف، الأمر الذي فتح الباب أمام رحيل زياش عنه.

وقالت صحيفة "صن":" إن تشيلسي في طريقه للموافقة على رحيل زياش إلى ميلان، مقابل 8.4 مليون إسترليني، وهو رقم أقل بنحو 24 مليون إسترليني من قيمة انضمامه من أياكس".

وأضافت الصحيفة:" أن تشيلسي وميلان عقدا محادثات هذا الأسبوع، بعد فشل المفاوضات السابقة بشأن حكيم زياش".

ويُشار إلى أنه في كانون الثاني/يناير الماضي، حاول ميلان استعارة زياش وجدد عرضه هذا الصيف، لكن تشيلسي رفض الأمر في البداية.

جدير بالذكر أنه يأمل ميلان، أن يقبل حكيم زياش خفض راتبه، لعدم تمكن الفريق الإيطالي من دفع 100 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للنجم المغربي.