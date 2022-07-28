إيران تعلن اعتقال شبكة تجسُّس لصالح "الموساد"

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها اعتقلت شبكة تجسس لصالح جهاز "الموساد الإسرائيليّ" في إيران.

وقالت مخابرات الشرطة الإيرانية:" إنها اعتقلت شبكة تجسس لصالح "الموساد" كانت تخطط لعمليات مسلحة وتخريبية".

وأضافت المخابرات:" أن الشبكة مكونة من خمسة أشخاص من بينهم زعيم جماعة انفصالية معارضة، موضحةً أن الشبكة المرتبطة بالموساد، خططت لجمع معلومات عن منشآت حيوية وحساسة".

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي:" إن العدو "الإسرائيلي" يرغب بشن عمل عسكري على إيران لكنه لا يجرؤ على ذلك".

وأضاف رئيسي: "قواتنا ترصد أي مصدر للتهديد وسنجعل العدو يندم على أي اعتداء، وقواتنا العسكرية تمكنت من التحايل على العقوبات وتحييد تأثيرها بالكامل".

وكانت ذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، السبت الماضي، أنه "جرى اعتقال شبكة تجسس لصالح الموساد "الإسرائيلي"، والتي كانت تخطط لشن هجمات إرهابية داخل البلاد".

وجاء في بيان للاستخبارات الإيرانية حينها :" أنها تعرفت على أفراد شبكة عملاء تعمل لصالح جهاز الموساد والقبض على جميع أفرادها".

وأضافت الاستخبارات:" أن أعضاء الخلية كانوا على تواصل مع "الموساد" عبر إحدى دول الجوار، وقد دخلوا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق، وكانوا بصدد تنفيذ عمليات مخربة وإرهابية فريدة في عدد من النقاط الحساسة والأهداف المحددة مسبقا، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة الميدانية وأجهزة اتصالات حديثة وأقوى المتفجرات".