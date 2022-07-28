تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم، يواجه الزمالك المصري مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري 2022/2021، فيوتشر في جول الإياب، وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات والفوز الساعي لتحقيق اللقب لهذا الموسم، لذلك باتت مباريات الزمالك المصري تلقى اهتماماً واسعاً وكبيراً من قبل العديد من الجمهور الكروي المصري وكذلك جمهور الزمالك العريق، الأمر الذي دفعنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوضع هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة الزمالك وتشكيل الفريقين المتوقع لمباراة اليوم مساء اليوم الخميس، فضلاً عن التصريحات التي جاءت على لسان المدربين وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم الخميس 28/7/2022م.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري أمام فيوتشر

ويستعد نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر والـ10 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، لمواجهة نظيره فيوتشر، في جولة الإياب بالإسبوع الـ 27 من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويخوض فريق الزمالك مواجهته المقبلة أمام فيوتشر بعد أن تمكن من الفوز على نظيره سموخة، بهدفين نظيفين، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب بالجولة الـ 26 من الدوري، في المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ويلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر على استاد السلام، وتبدأ المباراة في العاشرة مساء ًبتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة فيوتشر، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، خط الوسط: إمام عاشور، محمد عبدالغني، وأمامهما: سيد نيمار، شيكابالا، أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبد المجيد- محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد نيمار- محمد عبد الغني- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

وهناك احتمالية باستمرار إسلام جابر في وسط الملعب على أن يكون إمام عاشور هو من سيقود مركز الجناح الأيسر والحفاظ على شيكابالا كورقة رابحة على دكة البدلاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدوري المصري

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم، سنرفق لكم تردد قناة أون تايم سبورت القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس عند الساعة الـ9 بتوقيت مصر القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جونياس: سنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك#صباح_ONTime pic.twitter.com/7nqBDxLgK0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 28, 2022

يلا كورة تشكيل الزمالك اليوم

ومن المُتوقع أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 60 نقطة

بيراميدز - 56 نقطة

الأهلي - 51 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

سموحة - 39 نقطة

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم

ومباراة الزمالك وفيوتشر سيتم عرضها على اون تايم سبورت لذلك وضمن مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري-القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم، من المقرر أن يتم عرض لقاء الزمالك ومضيفه فيوتشر عبر إحدى قنوات شبكة أون تايم سبورتس.

جدير بالذكر أن تمكن نادي الزمالك من احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في وقت كتابة هذه السطور، وذلك بعد أن تمكن من حصد 60 نقطة في محصلة رصيده من 26 مباراة خاضهم حتى الآن، ويليه بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، فيما يتواجد الأهلي بالمرتبة الثالثة برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/HSs09wUPKp — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 28, 2022

واحتل الزمالك تلك المرتبة بعد أن فاز في 19 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في أربع أخرين، ولمعرفة مواعيد مباريات الزمالك القادمه هنـــــــــــــــا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر اليوم في الدوري الممتاز

الزمالك على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل، أمام فيوتشر بطل كأس الرابطة 2022 بخماسية في شباك غزل المحلة، وستكون ضمن منافسات الأسبوع 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

تشكيل الزمالك اليوم أمام فيوتشر

ينطلق اللقاء بين الزمالك وفيوتشر على أرض ملعب استاد الأهلي بمدينة السلام عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية وقطر والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

ويستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة والعشرين للدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بها المسابقة.