مهجة القدس: المضرب عواودة يمر بظروف صحية سيئة جدًا وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة

أعلنت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، ظهر اليوم الخميس، تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة رفضاً لسياسية الاعتقال الإداري.

وقالت المهجة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت أمس الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة من سجن عيادة الرملة إلى مشفى أساف هروفيه لتدهور حالته الصحية،ومن ثمّ أعادت إرجاعه لعيادة الرملة لرفضه تلقي العلاج".

وبينت المؤسسة أنه ووفقًا لتقرير أطباء مشفى أساف هروفيه فإن الأسير خليل عواودة يمر بظروف صحية سيئة جدًا وهو معرض للموت المفاجئ.

وحذرت مهجة القدس من المساس بحياة الأسير خليل عواودة وما يترتب على ذلك من تداعيات.

يذكر أن المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل استأنفه إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من أوضاع صحية حرجة.