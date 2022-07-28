البنيان المرصوص.. هاون سرايا القدس يقتل 6 جنود صهاينة بـ"أشكول"

تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من تلقين جيش الاحتلال الصهيوني ضرباتٍ قاسية وموجعة خلال معركة البنيان المرصوص عام 2014م، فقد تمكنت من قتل وإصابة عشرات الجنود الصهاينة بفعل صواريخها وقذائفها الجهادية المباركة التي ضربت المدن والمغتصبات والمواقع والحشودات العسكرية على حدود قطاع غزة.

تفاصيل القصف

ففي يوم الاثنين 1 شوال 1435هـ الموافق 28-7-2014م، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن قصف كيبوتس "بئيري" في مجمع "أشكول" الاستيطاني برشقة صواريخ 107 وقذائف هاون من العيار الثقيل.

وذكرت القناة الصهيونية الثانية، أن القذائف الصاروخية سقطت في مكان مكتظ بعشرات الجنود، وجرى نقل جزء من الجرحى عبر الطائرات المروحية إلى مستشفى "بريزلاي"، في حين وصفت الحادث بالخطير جداً، واعترف العدو الصهيوني بمقتل 6 جنود صهاينة وإصابة 10 أخرين بجراح متوسطة وحرجة.

اليوم الحادي والعشرون للمعركة

- العدو يعترف بمقتل 6 جنود صهاينة وإصابة 10 آخرين بعد استهداف سرايا القدس لكيبوتس "بئيري" بمجمع أشكول برشقة صواريخ 107 وقذائف هاون.

- مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين في كمين محكم لقوة صهيونية خاصة نفذته سرايا القدس شرق خزاعة شرق خانيونس ارتقى خلاله الشهيد المجاهد إياد أبو ريدة.

- سرايا القدس تقصف مدن ومغتصبات ومواقع وحشودات عسكرية صهيونية أبرزها أسدود وعسقلان بـ 60 صاروخاً وقذيفة خلال هذا اليوم.



