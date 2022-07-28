الحية: المقاومة تهدف لخدمة فلسطين وليس لديها معركة خارجها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن تحالفات الحركة تهدف لخدمة قضيتنا والمقاومة، مبينا أن المقاومة هدفها فلسطين وليس لديها معركة خارجها.

وأضاف الحية خلال لقاء وطني نظمته الحركة بحضور قادة العمل الوطني والمجتمع المدني والأهلي والإعلامي أن "حماس تعمل على مسارات واضحة وهي كيف نبقي قضيتنا حية وفي نفوس الساسة والأحزاب في مشارق الارض ومغاربها".

وطالب الحية كل الأمة أن "تخدمنا في معركة من أجل القدس وفلسطين"، مبينا أن ما يريده الاحتلال هو إنهاء القضية الفلسطينية، ولكنها ما زالت حاضرة في نفوس الجميع.

وأوضح أن قضية فلسطين حاضرة وبقوة في كل الحوارات السياسية وهي محور ارتكاز السياسة في المنطقة، مشيرا إلى أن دورنا هو تفعيلها وتنشيط التضامن والتفاعل معها ومواجهة زحف التطبيع في المنطقة.

وأكد الحية، أنه في ظل مرحلة محاولة القفز عن القضية الفلسطينية، حرصت حماس على تقديم القضية في لقاءاتها الخارجية، مبينًا أن عدونا واحد وهو المسبب لكل المشاكل والأزمات وهو السرطان الذي يضرب المنطقة.

وشدد الحية على "الوحدة الوطنية واجبة وضرورية ولا يمكن لأي حد أن يبقى متفرقا أن يكسر عدوا أو يحرر أرضا، مبينا أن فلسطين أكبر من الجميع وهي مستقبل الأجيال للعيش بكرامة في وطن حر كريم".