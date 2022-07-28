تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، وفي هذه الأيام يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة أون تايم سبورت التي تنقل العديد من المباريات العالمية والمحلية، سواء مباريات كأس اوروبا واسبانيا وافريقيا، مثل مباريات ريال مدريد وبرشلونة ومباريات الأهلي والزمالك، لذلك ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين ععبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم مقالة بعنوان تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، ولمعرفة التردد الرجاء متابعة هذا المقال حتى النهاية، راجين أن ينال على إعجابكم.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022 نايل سات وعرب سات

ويُعد تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.





تعريف بقناة أون تايم سبورت

تهتم بجميع أنواع الرياضة، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى، ولهذا السبب نالت على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، وهي واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الآن، وهي مصممة لتضم مجموعة من البرامج المتميزة التي تغطي باحتراف أهم الموضوعات والأخبار الرياضية من قبل مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

https://www.youtube.com/watch?v=cXk3w5Gm6_4

ويمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة أون تايم سبورت من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

2- بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

3- ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

4- نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

5- ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

6- ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

7- بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

تردد قناة أون تايم سبورت عرب سات

التردد 10853

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.