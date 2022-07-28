رونالدو يطلب إنهاء تعاقده مع اليونايتد!

وقالت صحيفة " ديلي ميل " الإنجليزية:" أن رونالدو أوضح لإدارة مانشستر يونايتد أنه يريد الخروج من أولد ترافورد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية، فى ظل رغبته للانضمام لأحد الأندية المنافسة فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة:" أن المحادثات بين المهاجم البرتغالى والمديرين التنفيذيين والمدرب إيريك تين هاج فشلت فى إقناع اللاعب بالبقاء فى معسكر مانشستر يونايتد وطرح رونالدو مطلبه بإنهاء العقد".

وكان انتقل رونالدو 37 عاما من يوفنتوس لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، ليعود إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما على خروجه إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

ومؤخراً فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وسيشارك في الدوري الأوروبى.

وشارك رونالدو في 19 موسماً على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما على التوالي، ولا يفضل اللعب في الدوري الأوروبي، وهي المسابقة التي لم يسبق لرونالدو أن شارك فيها.

جدير ذكره أنه سجل رونالدو 18 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وخرج الفريق بلا أي لقب وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.