مسجات ورسائل تهنئة للمتفوقين في الثانوية العامة توجيهي 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بعد أن لاحظنا في الساعات الأخيرة وجود اهتمام كبير في الحصول على هذه الرسائل كما أن وزارة التربية والتعلم في رام الله أعلنت في وقت سابق عن موعد نتائج التوجيهي وهو من المقرر أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 30-7-2022 حيث بدأت الاسر والعائلات بالتحضير في الاستعداد لاستقبال نتائج ابنائهم وذويهم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم مسجات ورسائل تهنئة للمتفوقين في الثانوية العامة توجيهي 2022.

مسجات ورسائل تهنئة للمتفوقين في الثانوية العامة توجيهي 2022

ونقدم لكم رسائل تهنئة بنجاح الثانوية العامة التوجيهي 2022 وهو على النحو التالي:

أولا: بعد تعب الشهور غردت الطيور في بيوت الناجحين بالفرح والسرور، مبارك نجاحكم.

ثانيا: أتمنى لك النجاح والتفوق الدائم في كل خطوة في حياتك… مبارك النجاح.

ثالثا: لا يصل إلى النجاح إلا من يمتلك الطموح والصبر والسعي، فهنيئًا لك وبالتوفيق دائمًا.

رابعا: ألف مبروك وأسأل الله أن يجعلكم من سالكي دروب الناجحين دائمًا.

خامسا: تستحق ما وصلت إليه؛ فقد تعبت كثيرًا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا… مبارك النجاح.

سادسا: ونواصل معكم رسائل تهنئة بنجاح الثانوية العامة التوجيهي 2022 ، أجمل وأحلى تهنئة، مغلفة بالورود، ومعطرة بدهن العود، إلى الناجح، ألف مبروك.

ثامنا: بعد تعب الأيام والأسابيع والأشهر هنيئًا لك بنجاحك وتفوقك أسعدت قلوبنا.

رسائل تهنئة بالثانوية العامة

عبارات تهنئة بالنجاح التوجيهي جميلة

أولا: أخيرًا، قد نلت ما تتمناه بعد تعب الليالي، تستحق والله ما حققته… ألف مبروك.

ثانيا: يا عسى الفرحة تحييك بنجاحك وتفوقك، وقلوب الأحبة تهنيك، مبروك.

ثالثا: بنجاحك تناثرت من ثغر السماء درر، وتألقت روضات الدنيا، وأنت عطرها الفواح… مبارك النجاح.

رابعا: تهانينا بنجاحك رفعت الرأس بين كل الناس بشهادتك مبروك لك النجاح.

خامسا: رسائل تهنئة بنجاح الثانوية العامة التوجيهي 2022 ، ألف مبروك النجاح يا عزيزي، فاعلم أن الله لا يضيع حلم من ظن به خيرًا.

أجمل رسائل تهنئة التوجيهي جديدة

أولا: بعد تعب ومثابرة طوال الأيام الماضية، هنيئا لك يا عزيزي أنت الآن تجني ثمار تعبك، مبروك النجاح.

ثانيا: أقدم لك باقة ورود تعبر عما يدور بداخلي من شعور بالسعادة والفخر لنجاحك وتميزك.

ثالثا: ألف مبروك على نجاحك الرائع، فأنت تستحق كل ما هو جميل.

رابعا: مبروك لنجاحك الذي حصلت عليه بعد مثابرة طويلة وتعبك الشاق، فأنا حقا فخور بك للغاية.

مسجات ورسائل تهنئة للمتفوقين في الثانوية العامة توجيهي 2022

وفرحة النجاح فرحة لا توصف فهي فرحة جهد و تعب و إنجاز ، و من أجمل عبارات التهنئة بالنجاح، إذ تأتي فرحة النجاح بعد الجد والكفاح وسهر الليالي، ونتركم مع رسائل النجاح الجميلة. رسائل النجاح في الثانوية العامة "توجيهي 2020": مثابرتك الدائمة وعملك المتواصل يؤهلك للتفوق فالف مبروك النجاح.

انتهمت ايام الي تحفظ فيها الدروس وجا اليوم الي نقول لك فيها مبرووك يا حافر الصخر صمود ويا سالك العلم دروب بوركت على الجهود الدوؤب وألف مبروك على النجاح .

كل البنات اتخرجوا و ( اسم الناجح ) نجحت محلاها واليـوم كلنا نحتـفل بـيـوم السعــد ويــاها

( اسم الناجح ) سهر وتعب ولقى كل اللي يتمناه فـــرّح معاه كل البشر وحقق املنا معاه لقد استقبلت مفاجات كثيرة ووصلتني هدايا كثيرة ولكن نجاحك يا( اسم الناجح ) هو احلى مفاجات هذا العام و احلى هدايا هذا العام

لم أكن قبل هذا اليوم الرائع اعلم بان السماء عالية ورائعة هكذا... ولكن نجاحك يا ( اسم الناجح ) جعلني المس السماء و أعيش مع روعتها لقد وصلت للقمة حينما استلمت شهادتك الجامعية يا ( اسم الناجح ) ونحن وصلنا للقمة لانك شمعة اضاءت سماء بيتنا (هذه العبارة إذا كانت لأخ أو أخت)





طيور النورس جائتني مغردةٍ طربا تزف إليّ أغاني الفرح والأمالي ... مبشرة .... بخبر كان الفؤاد يعد لسماعه الدقائق والثواني .... بنجاحكِ يا ( اسم الناجحة ) تناثرت من ثغر السماء دررٌ .. و تألقت روضات الدنيا مزدانة بعبير الزهور وأنت يا حبيبتي عطرها الفواح. اليوم القمر يبتسم لك والنجوم تزدان ... بالجد والمثابرة حققتها أمالك يا ( اسم الناجحة ) وها هو تاج العلم قد توجت به .... وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي .... تستحق والله باللي حققته أروع الهدايـا بأغلى الأثمان .. إلى الغالية ....... لايمتطي المجد من لم يركب الخطرا **** ولاينال العلا من قدم الحذرا ومن أراد العلا عفواً بلا تعب***** قضى ولم يقضِ من إدراكها وطرا وإذ علمت بحصولك على (( الكفاءة , الثانوية , البكالوريوس )) بتفوق .. فإني أزف أخلص التهاني إليك وإلى والديك العزيزين.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول مسجات ورسائل تهنئة للمتفوقين في الثانوية العامة توجيهي 2022، والذي يبحث عنه الكثير من الناس لتهنئة اصدقائهم وأبناءهم لا سيما مع اقتراب الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022