وزارة الاقتصاد تعلّق على شكوى انخفاض أسعار الدواجن بغزة..!

أكدت وزارة الزراعة، أنها اتفقت مع مربي الدواجن والمزارعين على أن يكون الحد الأدنى لسعر الدجاج على أرضه من المزرعة 9 شواكل من أجل الحفاظ على المزارع ومنع تعرضه للخسارة.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى: "أن وزارة الاقتصاد قررت إجراءً بمنع دخول المبرد بأجزائه كدعم لمربي الدواجن وكخطوة تصب بمصلحتهم وعدم خسارتهم".

وأضاف أبو موسى في تصريحات إذاعية، أن الوزارة ليست مع خسارة المزارع، داعيًا المزارعين لبيع الدجاج بالسعر التي اتفقت عليه وزارتي الاقتصاد والزراعة وهو 9 شواكل من أرض المزرعة.

وأوضح أن وزارته مستعدة للتواصل مع وزارة الزراعة وحضور أي اجتماع يصب في المصلحة العامة.

وأشار أبو موسى إلى أن إجراءات وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة متوائمتان مع مصلحة المزارع الفلسطيني وعدم خسارته، مبينًا أن الوزارة لم تكتفي فقط بتحديد الحد الأدنى للسعر 9 شيكل من أرض المزرعة، بل اتخذت قرارا بمنع استيراد الدجاج المبرد حتى يقوم المستهلك بشراء الدجاج الحي من السوق المحلية.

وتابع: "تفهمنا مع الشركات الخاصة بأخذ الفائض لمنع الإنتاج في السوق المحلية من أجل تجميده واستغلاله بعد ذلك".