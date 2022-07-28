الشرطة بغزة تقرر نشر عناصرها في الشوارع لمتابعة إطلاق النار

حذرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس 28/7/2022، من إطلاق النار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة المقررة السبت المقبل.

ومن المقرر، أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة السبت المقبل، حيث اعتاد المواطنون على إطلاق النار في المناسبات الأمر الذي حذرته منه وزارة الداخلية ومنعته كونه أدى إلى مقتل العديد من المواطنين في حالات سابقة.

وأكدت الشرطة، أنه سيتم تكثيف انتشار عناصر الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.

وأهابت الشرطة، بالمواطنين الكرام الالتزام بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ومراعاة لحالة السكينة العامة.

وشددت الشرطة على أنه سيتم توقيف من يطلق النار وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما سيتم مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.

كما دعت الشرطة، للإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار، عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).